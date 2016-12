Twee vermoedelijke jihadisten opgepakt in Spanje

Door: redactie

28/12/16 - 18u44 Bron: belga, reuters

De veiligheidsmaatregelen in de Spaanse hoofdstad Madrid werden opgeschroefd sinds de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn. © epa.

De Spaanse politie heeft in Madrid twee vermoedelijke jihadisten gevat. Tijdens huiszoekingen van de woningen van de mannen in het district Moratalaz werden vandaag onder andere vier laders voor Kalasjnikovs van het type AK-47 en munitie in beslag genomen. Dat deelde Binnenlandse Zaken mee.