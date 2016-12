Crash Russisch vliegtuig: "Vermoedelijk probleem met vleugelkleppen"

Door: redactie

De crash van de Tupolev Tu-154 die afgelopen weekend aan 92 mensen het leven heeft gekost, is mogelijk veroorzaakt door een probleem met de vleugelkleppen. Dat hebben Russische media gemeld op basis van bronnen bij het onderzoek.

De zwarte dozen van het vliegtuig worden onderzocht in een militair instituut in Ljoebertsy, een twintigtal kilometer ten zuidoosten van Moskou. De eerste gegevens van die analyse tonen aan dat er een defect zou geweest zijn bij de vleugelkleppen waarmee het opstijg- en landingsproces gereguleerd wordt, zo heeft een anonieme medewerker aan Russische media verklaard. Mogelijk hebben de piloten daardoor de situatie verkeerd ingeschat.



Verschillende Russische media citeren ook uit de opnames van de gesprekken die in de cockpit plaatsvonden. Ook daaruit moet blijken dat er een probleem met de kleppen was. "Verdorie, de vleugelkleppen! Kapitein, we storten neer!", zo luidt het citaat in het Russische boulevardblad Komsomolskaja Pravda.



Een officiële bevestiging van de berichten is er niet. Volgens het Russische presbureau Interfax zullen morgen de eerste resultaten van het onderzoek van de zwarte dozen worden bekendgemaakt.



De onderzoekers gaan er in elk geval vanuit dat een technische storing of een menselijke fout aan de oorzaak van het ongeluk lag. Speculaties over een mogelijke aanslag werden al meermaals tegengesproken.