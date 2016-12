Mishandelde vrouw die haar man vermoordde, krijgt gratie van Franse president Hollande

Door: redactie

28/12/16 - 17u53 Bron: Belga

De Franse president François Hollande heeft de wegens de moord op haar gewelddadige echtgenoot veroordeelde Jacqueline Sauvage gratie verleend. Ze komt onmiddellijk vrij. Dat deelde het Elysée vandaag in Parijs mee.

J'ai décidé d'accorder à Jacqueline Sauvage une remise gracieuse du reliquat de sa peine. Cette grâce met fin immédiatement à sa détention. — François Hollande (@fhollande) Wed Dec 28 00:00:00 MET 2016

Sauvage had haar man na 47 jaar huwelijk in september 2012 met drie schoten in de rug gedood. Zij en haar drie dochters getuigden achteraf dat ze jarenlang door de man werden mishandeld. De zaak veroorzaakte heel wat ophef in Frankrijk en lokte felle debatten uit. Sauvage werd het symbool voor slachtoffers van huiselijk geweld. Vele politici, kunstenaars en vrouwenorganisaties kwamen in het geweer tegen haar veroordeling tot tien jaar gevangenisstraf.



Eind januari had Hollande de 69-jarige vrouw al gedeeltelijk gratie verleend, opdat ze een aanvraag tot vervroegde vrijlating kon indienen. Die aanvraag werd echter door de rechtbanken niet ontvankelijk verklaard. Begin december smeekten de dochters het staatshoofd om een volledige gratieverlening. Daar gaf Hollande woensdag gevolg aan. "We zijn erg, erg gelukkig", vertelde haar dochter Carole Marot vandaag op de zender Franceinfo.