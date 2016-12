Italianen bezorgd: aanslag Berlijn mogelijk aangestuurd uit hun land

Door: redactie

De Italiaanse autoriteiten zijn bezorgd dat de aanslag in Berlijn op 19 december mogelijk is aangestuurd door terroristen uit Noord-Italië. Hoofdverdachte Anis Amri maakte immers een bizarre reis door het noorden van het land.

De tocht van Amri eindigde in Sesto San Giovanni, de grootste voorstad van Milaan. Daar trok Amri zijn vuurwapen toen agenten hem om zijn identiteitspapieren vroegen.



Circa 1,5 kilometer van het station waar Amri uiteindelijk werd doodgeschoten, ligt Cinisello Balsamo, een gemeente met ongeveer 70.000 inwoners. Het is daar dat de truck waarmee de aanslag in Berlijn werd gepleegd, op 16 december met een lading schoonmaakapparatuur naar Duitsland vertrok. De chauffeur, de Pool Lukasz Urban, was het eerste slachtoffer van de aanslag.



Na zijn raid trok Amri door Duitsland naar Nijmegen en - wellicht -vervolgens via Amsterdam naar Lyon, Chambéry, Turijn en Milaan.



Doelgericht

De reis lijkt doelgericht en snel te zijn verlopen. Eenmaal in Italië stapt Amri over op lokaal vervoer en stopt hij hier en daar, kennelijk met grote kennis van het plaatselijke openbaar vervoer. Op de beelden van bewakingscamera's lijkt hij ook 's avonds laat precies te weten wanneer de trein gaat of de nachtbus naar Sesto San Giovanni gaat.



Amri is daarnaast vlak over de Franse grens, aan het station van Bardonecchia, gezien en hij moet ook circa twee uur in Turijn zijn geweest voor hij later op de avond het centraal station van Milaan bereikte.



Zwitserland

Waarom Amri niet rechtstreeks van Berlijn naar Milaan trok, heeft misschien te maken met het feit dat hij in de zomer vergeefs heeft geprobeerd naar Zwitserland te reizen. Hij werd in het Duitse Friedrichshafen, vlak bij de Zwitserse grens, aangehouden met twee valse identiteitsbewijzen. Hij werd toen opgepakt, maar na enkele dagen kwam hij opnieuw vrij.