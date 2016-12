Nieuwe verkeersregel in Madrid: morgen enkel auto's met oneven nummerplaat toegelaten, overmorgen enkel even

Door: redactie

28/12/16 - 16u44 Bron: Belga

© Flickr.

In het centrum van de Spaanse hoofdstad Madrid wordt vandaag een systeem van alternerend rijden ingevoerd, zo heeft burgemeester Manuela Carmena bekendgemaakt. De maatregel, die een primeur is in Spanje, werd genomen nadat er een grote concentratie stikstofdioxide in de lucht werd vastgesteld.