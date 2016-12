Israëlische minister noemt toespraak Kerry op voorhand al "zielig en anti-democratisch"

Door: redactie

De Israëlische minister van Openbare Veiligheid, Gilad Erdan, heeft al voor de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry zijn toespraak over het vredesproces in het Midden-Oosten gehouden heeft, uitgehaald naar die speech. Hij omschreef de toespraak als "zielig" en "anti-democratisch". Volgens Erdan zou Kerry met zijn toespraak president-elect Donald Trump binden tot stellingnames die Trump later moeilijk kan wijzigen. Dat meldt Army Radio. Daarmee worden de spanningen tussen Washington en Tel Aviv nog wat verder opgedreven, nadat de VS vorige week al een VN-resolutie steunde waarin het Israëlische nederzettingenbeleid veroordeeld werd.