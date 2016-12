Duizend gezinnen dakloos door brand op Filipijnen

Door: redactie

Door een grote brand in de Filipijnse stad Quezon City zijn bijna duizend gezinnen dakloos geworden. Dat heeft de brandweer meegedeeld. Eén persoon - een 74-jarige vrouw - kwam om het leven.

De brand was afgelopen nacht ontstaan op de tweede verdieping van een gebouw in een van de armere wijken van de miljoenenstad Quezon City, ten noordoosten van Manilla.



Het vuur kon zich snel verspreiden omdat de woningen in het gebied slechts uit lichte bouwmaterialen bestaan. Daarnaast verklaart ook de grote bevolkingsdichtheid waarom er zoveel gezinnen werden getroffen. Met 19.000 inwoners per vierkante kilometer is Quezon City de dichtbevolktste stad op de Filipijnen.



De oorzaak van de brand is nog niet bekend.