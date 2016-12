Nigeria schrapt 50.000 namen van loonlijst overheid: 600 miljoen euro bespaard

Door: redactie

De Nigeriaanse regering heeft 50.000 namen van 'spookwerkers' van zijn loonlijst geschrapt. Volgens Garba Shehu, woordvoerder van de president, wordt daarmee 200 miljard naira (610 miljoen euro) bespaard. "De namen werden aangetroffen in verschillende overheidsinstanties", zei Shehu.

"We zijn aan het proberen om het gigantische bedrag dat op illegale wijze bij deze mensen terechtgekomen is te verzamelen." Tot nu toe zijn al elf mensen opgepakt, van wie er vier aangeklaagd zijn.



Bij zijn aantreden, vorig jaar, beloofde president Muhammadu Buhari om de wijdverspreide corruptie in het land aan te pakken.