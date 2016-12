Japans bedrijf vervolgd omdat personeelslid zich dood werkte

Door: redactie

28/12/16 - 14u06 Bron: Belga

Matsuri Takahashi werkte zichzelf letterlijk dood. © Kos.

Het gerecht in Japan gaat het reclameagentschap Dentsu vervolgen voor de dood van een werknemer, zo kondigen de autoriteiten vandaag aan. Het personeelslid werkte zich letterlijk dood, een praktijk die 'karoshi' wordt genoemd en vrij veel voorkomt in Japan.

President van het Japanse bedrijf Dentsu kondigde vandaag aan op te stappen. © ap.

Dentsu, één van de meest prestigieuze ondernemingen van Japan, wordt ervan beschuldigd massaal een beroep te doen op illegaal overwerk. Dat komt veel voor: Japanners ondervinden veel sociale druk om overuren te presteren. Hierdoor sterven naar schatting honderden mensen per jaar aan hartaanvallen, beroertes of zelfmoord. Het Dentsu-personeelslid Matsuri Takahashi, 24 jaar, pleegde op Kerstdag vorig jaar zelfmoord. Volgens haar familie presteerde ze 105 overuren per maand. Ze leed aan een depressie.



Nu bekend is dat Dentsu strafrechtelijk wordt vervolgd, heeft de CEO zijn ontslag ingediend.



Ook de Japanse regering zit verveeld met "karoshi" en kondigde eerder al aan dat ze het arbeidsrecht wil hervormen.