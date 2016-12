Vissersboot gekapseisd: Belgisch bemanningslid overleden

Bart Boterman

Voor de kust van Engeland is om middernacht een Belgisch vissersvaartuig, de Assanat Z582 uit Zeebrugge, gekapseisd. Minstens een van de drie opvarenden heeft het niet overleefd. Dat bevestigt het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC). Het zou gaan om een 39-jarige visser uit Oostende. Naar een Spanjaard wordt nog gezocht.

Aan boord waren twee Belgische vissers en een Spanjaard. De ene Belg werd vrij snel van de romp gehaald, de andere Belg werd rond de middag uit het water gevist en in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Hij overleed korte tijd later.



De Spaanse visser is nog altijd vermist. De kans dat hij het overleeft, is klein, zegt het MRCC. De temperatuur van het zeewater is op dit moment 8 graden Celsius.



Er werd met man en macht gezocht naar de laatste drenkeling, met zowel een Engelse als Belgische reddingshelikopter, twee reddingsvaartuigen vanuit Ramsgate, aan de Engelse kust, en een koopvaardijschip dat in de buurt lag.



Duikers hebben inmiddels een eerste keer het wrak verkend op zoek naar die laatste opvarenden, maar dat leverde geen positieve resultaten op. Omdat de vissersboot in Britse wateren ligt, zijn het de Britse autoriteiten die de actie coördineren. Zij beslissen later of er nog verder wordt gezocht naar de derde visser. De Belgen gaven bijstand met een reddingshelikopter.



Laat opgemerkt

Er loopt een onderzoek bij het West-Vlaamse parket, afdeling Brugge. Over de oorzaak kan het parket nog geen uitspraken doen, maar momenteel lijkt er geen sprake te zijn van strafrechtelijke feiten.



Het ongeval deed zich voor op een plaats die populair is bij vissers, omdat er weinig vaarroutes zijn. Maar net omdat er maar weinig bewegingen zijn in die omgeving, duurde het lang voordat het ongeval werd opgemerkt. Een passerend vaartuig maakte pas woensdagochtend melding, terwijl het schip al kapseisde omstreeks middernacht.