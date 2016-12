Kayla viel 88 kilo af. En nu zit ze met een enorm ongemak

Koen Van De Sype

Maar liefst 88 kilogram raakte de Amerikaanse Kayla Hurley kwijt in een tijdspanne van twee jaar. En hoewel ze dolgelukkig is met hoe ze er nu uitziet, werd ze toch geconfronteerd met een bijzonder vervelend ongemak na het grote gewichtsverlies. En daar wil ze nu iets aan doen.

© Facebook. De jonge vrouw uit Ormond Beach in Florida postte foto's van zichzelf voor en na haar gewichtsafname op sociale netwerksite Imgur en kreeg er ongelofelijk veel positieve reacties op. Bijna 1.500 mensen lieten een berichtje achter om haar te feliciteren en te zeggen dat ze trots mocht zijn op zichzelf.



Maar velen stelden ook eenzelfde vraag: had ze nu geen last van overtollige huid? Dat bleek inderdaad zo te zijn en het veroorzaakte heel wat problemen, zo bekende Kayla. Daarop deelde ze beelden van hoe ze eruit zag ónder haar nieuwe kleren. "Hier is het", schreef ze erbij. "Het ziet er niet uit, maar het is de realiteit als je veel kilo's bent kwijtgeraakt. Ik heb er vooral last van ter hoogte van mijn buik, mijn borst en mijn armen." Lees ook Fitnesser (23) ziet kanker haar lichaam verwoesten. En toont alles op Instagram

En het bleek ook rug- en huidklachten met zich mee te brengen. "Mijn zwaartepunt ligt anders", klinkt het. "Ik moet er echt rekening mee houden als ik sport. En ik kan niet zomaar dragen wat ik wil. Ik moet dingen zoeken die de overtollige huid een beetje verbergen. Het heeft best wel invloed op mijn zelfvertrouwen."



Ook voor eenvoudige, dagdagelijkse dingen heeft het een impact. "Douchen duurt bijvoorbeeld dubbel zo lang", Aldus Kayla. "Een half uur in plaats van een kwartiertje. De huid moet speciaal behandeld worden en gedroogd, zodat er geen infecties of andere problemen ontstaan. Zo belandde ik al op de spoedafdeling met een abces. Ik moest er drie dagen blijven en antibiotica nemen." © Facebook.