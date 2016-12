Olifanten vertrappelen dorpelingen in Nepal

Door: redactie

In Manau, een dorp in Nepal, zijn vandaag drie dorpelingen vertrappeld door een kudde olifanten. Een 31-jarige vrouw kwam daarbij om het leven, een volwassen man en een kind raakten gewond. De dieren vernielden ook vier huizen. Volgens de politie kwam de kudde van drie olifanten uit het nabijgelegen natuurreservaat Bardiya, in het zuidwesten van Nepal.