"Amri reisde na aanslag Berlijn via Nederland naar Milaan"

Door: redactie

28/12/16 - 10u23

Amri werd gesignaleerd aan het station van Milaan. © reuters.

Anis Amri, de dader van de aanslag in Berlijn, is op zijn vlucht naar Italië door Nederland gereisd. Dat hebben Italiaanse en Franse media gemeld. In zijn rugzak vonden speurders een Nederlandse simkaart, die hij weliswaar niet heeft gebruikt.

De Italiaanse krant 'La Repubblica' stelt dat Italiaanse onderzoekers in de bagage van Amri een telefoon met "bijzondere simkaarten" hebben gevonden. De kaarten zijn tijdens een reclameactie van een telecommunicatiebedrijf uitsluitend in Nederland uitgedeeld tussen 20 en 22 december. Dat gebeurde exclusief in Breda, Nijmegen en Zwolle.



Volgens de Franse nieuwszender BFMTV heeft de Tunesiër op woensdagavond 21 december een Flixbus, een intercitybus, genomen in Nijmegen naar het Franse station Lyon-Part-Dieu waar hij in de namiddag van donderdag 22 december werd gesignaleerd.



De website van Flixbus vermeldt dat bij er bij een vertrek in Nijmegen om 17.15 uur een tussenstop is in Düsseldorf, bij vertrek om 23.59 uur is er een tussenstop in Parijs. De aankomst is respectievelijk 11.20 uur en 14.30 uur de volgende dag.



Het Landelijk Parket in Nederland laat weten dat de politie onderzoekt of Amri daadwerkelijk via Nederland is gereisd. Het Openbaar Ministerie wil niets kwijt over het onderzoek.



Wat alleszins vaststaat, is dat dat Amri vanuit Lyon een treinticket naar Milaan heeft gekocht, met aansluiting in het Franse alpenstadje Chambéry. Vandaar stak hij de grens over met Italië. Eenmaal aangekomen in het station van Milaan, nam hij uiteindelijk de bus naar buitenwijk Sesto San Giovanni, waar hij tijdens een politiecontrole werd doodgeschoten.



Het Landelijk Parket in Nederland laat weten dat de politie onderzoekt of Amri daadwerkelijk via Nederland is gereisd. Het Openbaar Ministerie wil verder niets zeggen.