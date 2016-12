Krachtige aardbeving schrikt Californië en Nevada op

Door: redactie

Ter hoogte van de grens tussen de Amerikaanse staten Californië en Nevada heeft zich vandaag een krachtige aardbeving voorgedaan. Dit heeft het Amerikaans Geofysisch Instituut USGS gemeld. Daarna beefde de aarde vele keren opnieuw.

De beving had volgens bijgestelde informatie een magnitude 5,7 en deed zich voor om 09.18 uur Belgische tijd.



Het epicentrum lag op 19 km diepte, op 27 km ten westzuidwesten van Hawthorne in Nevada.



Nadien waren er in het gebied meerdere naschokken, waarvan ook één met magnitude 5,7 en een andere met magnitude 5,6.



Van schade is nog niets geweten.



Voor aardbevingen geldt meestal dat zij tot magnitude 5 in een afstand van dertig km tot het epicentrum voelbaar zijn en dat er lichte schade mogelijk is. Vanaf magnitude 6 zijn in dichtbewoonde gebieden zware schade en doden te vrezen.