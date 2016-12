Turks-Russisch akkoord voor staakt-het-vuren in Syrië

Door: redactie

28/12/16 - 09u15 Bron: Belga

© afp.

Turkije en Rusland hebben een akkoord bereikt omtrent een voorstel voor een omvattend staakt-het-vuren in Syrië. Dat meldt het Turkse staatspersbureau Anadolu. Het voorstel wordt aan de strijdende partijen in Syrië voorgelegd, aldus Anadolu dat geen verdere details gaf.

Volgens het Russische staatspersbureau Sputnik News voorziet het voorstel in het ingaan van een bestand op 29 december om middernacht plaatselijke tijd. Het plan geldt voor alle gebieden in Syrië waar er nog gevechten zijn, aldus het Russische staatspersbureau Tass. Het geldt niet voor "terreurorganisaties".



In januari zullen Rusland en Turkije in de Kazachse hoofdstad Astana bemiddelen tussen vertegenwoordigers van de Syrische oppositie en de regering. Turkije staat achter de oppositie, Rusland achter de regering van president Bashar al-Assad.



De ministers van Buitenlandse Zaken van Turkije, Rusland en Iran hebben elkaar de voorbije week in Moskou ontmoet. Aansluitend daarop verklaarden zij garant te willen staan voor een vredesakkoord tussen regering en oppositie in Syrië.