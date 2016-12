Tienduizenden asielzoekers zijn uit Duitsland naar hun vaderland teruggekeerd

Door: redactie

Naar schatting 55.000 migranten hebben dit jaar Duitsland vrijwillig verlaten en zijn naar hun vaderland teruggekeerd. Dat bericht de krant Süddeutsche Zeitung vandaag op gezag van interne schattingen van de federale dienst voor migratie en vluchtelingen.

Daarnaast maakte de Duitse politie vandaag bekend dat in 2016 zowat 20.000 migranten aan de landsgrenzen, op luchthavens en in zeehavens werden tegengehouden.



Van januari tot eind november zijn aan de Duitse grenzen 19.720 mensen tegengehouden. De statistieken voor december dienen nog opgemaakt.



Het cijfer voor 2016 ligt meer dan honderd procent hoger dan in 2015. Over een heel jaar waren toen 8.913 migranten gestopt aan de grens. Ondanks de globale toename liep het aantal tegengehouden mensen de laatste maanden weer terug.



Afghanen vormen met 3.695 mensen de grootste groep van teruggestuurden. Daarna komen Syriërs, Iraki's en Nigerianen.