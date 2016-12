Door: redactie

28/12/16 - 07u52 Bron: vtmnieuws.be

video

In de deelstaat Uttar Pradesh in India is vandaag een trein ontspoord, zeker 43 mensen raakten gewond en er vielen twee doden. Dat zegt de lokale politie. Het is al het derde soortgelijke ongeluk op korte tijd, er rijzen nu vragen over de veiligheid van het verouderde spoornetwerk.