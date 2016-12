Kudde van 41 elanden zakt door ijs en sterft

Door: redactie

Tientallen elanden zijn om het leven gekomen nadat de kudde door het ijs zakte op een waterreservoir in de Amerikaanse staat Oregon.

Het staatsagentschap voor dierenbescherming meldt op Facebook dat de 41 elanden gisteren omkwamen op de rivierarm van het Brownslee Reservoir. Volgens de krant Baker City Herald belde een omwonende om het incident te melden. Bioloog Brian Ratliff vertelt in de krant dat de elanden het reservoir probeerden over te steken toen het ijs op vier plaatsen begaf. Medewerkers van de dierenbescherming reden naar het gebied om te zien of ze nog dieren konden redden of tenminste hun vlees konden bergen, maar volgens Ratliff waren beide opties uitgesloten.