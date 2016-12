Minstens 43 doden bij treinongeluk in India

Door: redactie

In India zijn minstens 43 mensen om het leven gekomen na de ontsporing van een trein. Dat maakte de politie bekend. Er vielen ook 26 gewonden. Vijftien wagons van de trein ontspoorden op ongeveer 50 kilometer van de stad Kanpur in de noordelijke deelstaat Uttar Pradesh omstreeks 5.20 uur lokale tijd, aldus een woordvoerder van de spoorwegen. De trein reed tussen Ajmer en de metropool Calcutta.

Alle gewonden zijn naar ziekenhuizen in de buurt overgebracht. Op lokale televisie zijn beelden te zien van beschadigde wagons. Twee wagons zijn van een brug af naar beneden in gracht gevallen. Op de beelden is ook te zien hoe overlevenden hun bagage proberen terug te vinden in de ravage.



Verouderde sporen en treinen

Het is al het derde treinongeval in een paar weken, wat de zorgen over de staat van het Indiase spoornetwerk, het op vier na grootste ter wereld, doet toenemen. Dagelijks rijden er elfduizend treinen over de verouderde sporen, waaronder zevenduizend passagierstreinen die samen meer dan 20 miljoen mensen vervoeren. Door de vele botsingen en ontsporingen sterven er jaarlijks duizenden mensen tijdens een treinrit.



Het netwerk stamt nog uit de koloniale tijd en geschat wordt dat er zo'n 293,21 miljard Amerikaanse dollar nodig is om het systeem te moderniseren en beveiligen.



Op twintig november kwamen nog 146 mensen om het leven toen een trein ontspoorde.