Trump Tower geëvacueerd na vondst verdacht pakketje

27/12/16 - 23u28 Bron: Twitter

De Trump Tower in New York. © afp.

In New York is de Trump Tower, waar toekomstig president Donald Trump woont, geëvacueerd na de vondst van een verdacht pakketje. Trump was zelf niet aanwezig ten tijde van de evacuatie. Of zijn vrouw en zoontje Barron thuis waren, is niet bekend. Het bleek uiteindelijk loos alarm.