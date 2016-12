Ruim 20.000 kilo vuurwerk onderschept in Nederland

Door: redactie

De Nederlandse politie heeft tot en met 18 december ruim 20.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Dat blijkt uit de laatste gegevens die het Openbaar Ministerie (OM) naar buiten heeft gebracht. De hoeveelheid vuurwerk die is onderschept, is aanmerkelijk minder dan vorig jaar. Toen was er in dezelfde periode ruim 38.465 kilo vuurwerk gevonden. Nu gaat het om 20.445 kilo.