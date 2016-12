Door: redactie

27/12/16 - 19u52 Bron: vtmnieuws.be

video

De Japanse premier Shinzo Abe woont vanavond als eerste Japanse premier een plechtigheid bij in Pearl Harbor, in de Amerikaanse haven op Hawaï. Japan viel de haven in 1941 aan en sleurde de VS zo mee in de Tweede Wereldoorlog. Abe wil de banden met Amerika aanhalen, nu China zich als militaire supermacht profileert.