Twittermeisje Bana wil terug naar Aleppo als de oorlog voorbij is

Door: redactie

27/12/16 - 18u48 Bron: Bild

Bana al-Abed en haar moeder Fatemah. © afp.

Ze is nog maar zeven jaar, maar werd door haar twitterverslagen vanuit Oost-Aleppo wereldwijd bekend. Nu is de Syrische Bana Alabed samen met haar ouders en broertjes ontsnapt aan de ellende in de kapotgeschoten stad en aangekomen in Turkije. De Turkse president Erdogan heeft een week geleden het gezin per helikopter laten ophalen. De voorbije dagen beantwoordde Bana op Facebook vragen van mensen van over de hele wereld.