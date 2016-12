Nederlandse politie waarschuwt inwoners voor stukje karton tussen de deur

Door: redactie

27/12/16 - 18u45

Dieven steken een stukje karton tussen de deur om te controleren of er iemand thuis is. © Politieteam Leijdal.

"Zit er een stukje karton tussen de deur, of een papiertje, let dan extra op." Die raad geeft de Nederlandse politie mee nadat enkele bewoners net over de grens met België een stukje karton tussen hun voordeur vonden. "Wellicht ligt een inbreker op de loer."

Het 'hulpmiddeltje' wordt vaak gebruikt: een klein takje tegen een buitendeur, een papiertje of stukje karton tussen de voordeur. Zo proberen dieven na te gaan of er iemand thuis is. Wanneer het kartonnetje, of takje, er na enkele dagen nog zit, weten criminelen dat het veilig is hun slag te slaan. Is het kartonnetje of takje weg, dan betekent het dat iemand onlangs thuis is geweest.



Onder meer in het Nederlandse Tilburg kwamen tijdens de kerstperiode al verschillende meldingen binnen bij de politiediensten. De lokale politie Leijdal roept via Facebook dan ook op extra waakzaam te zijn en hen te verwittigen wanneer u een kartonnetje of takje aan uw voordeur of die van uw buren ziet. Sociale controle blijft belangrijk...