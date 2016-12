Gevaarlijk vuurwerk simpel online te koop

Door: redactie

Nieuwjaar betekent op veel plaatsen een mooi lichtspektakel tijdens een traditioneel vuurwerk. Maar op veel plaatsen duikt ook gevaarlijk illegaal vuurwerk op. Maar je kan het wel gemakkelijk bestellen via het internet, zelfs bij webshops binnen Europa. Het gaat dan vaak om knalvuurwerk dat gevaarlijke verwondingen kan veroorzaken of zelfs een auto kan opblazen. Bij ons is dat illegaal, maar in veel andere landen niet. Een korte zoektocht van enkele minuten, meer is er niet nodig om op vuurwerk te stoten dat in ons land illegaal is, maar dat je toch makkelijk kan bestellen via internetwinkels. Bpost meldt dat ze die pakjes in elk geval niet kunnen en mogen controleren, want ze komen van binnen Europa en vallen dus zomaar in de bus. Ze kunnen nochtans erg gevaarlijk zijn, zeggen Belgische vuurwerkhandelaars die legaal vuurwerk verkopen. De Belgische vuurwerkregels zijn zowat de strengste van heel Europa. Zo mag je in onze buurlanden bijvoorbeeld soms tot 25 keer meer vuurwerk kopen dan bij ons. Dat drijft mensen naar die webshops, zegt de sector. En maakt het wel héél verleidelijk om ook zwaar vuurwerk te bestellen. Wie betrapt wordt met illegaal vuurwerk kan trouwens een boete krijgen.