Crash Russisch vliegtuig: ook de twee andere zwarte dozen teruggevonden

Reddingswerkers hebben vanmiddag ook de twee andere zwarte dozen van de gecrashte Russische Tupolev Tu-154 teruggevonden, in de staart van het vliegtuig dat zondag neerstortte in de Zwarte Zee. Dat melden de Russische autoriteiten. De eerste zwarte doos werd deze voormiddag al gevonden. Alle recorders bevinden zich volgens het onderzoeksteam na een eerste inspectie in goede staat. De apparaten worden nu van Sotsji naar Moskou overgebracht voor verdere analyse.

De reddingswerkers vonden vandaag ook nog drie lichamen terug, wat de teller op 16 geborgen lichamen brengt. Bij de crash kwamen alle 92 passagiers om het leven.

"In meerdere stukken uiteen gevallen" © reuters. Volgens Maksim Sokolov, de Russische minister van Verkeer en het hoofd van de onderzoekscommissie van de regering, is het vliegtuig tijdens de crash "in meerdere stukken uiteen gevallen". De identificatie van de slachtoffers verloopt daardoor erg moeizaam: volgens de Russische persagentschappen Tass en Interfax hebben de reddingswerkers naast 16 lichamen ook al tientallen lichaamsdelen teruggevonden.

Russisch militair koor © epa. De Tupolev Tu-154 van het Russische leger steeg zondagochtend op in Adler, een district van de stad Sotsji in het zuidwesten van Rusland, en stortte ongeveer 20 minuten later in de Zwarte Zee. Het vliegtuig was op weg naar de Russische luchtmachtbasis Hmeimim, dicht bij de Syrische havenstad Latakia. Alle 92 inzittenden, onder wie de leden van een beroemd Russisch militair koor, kwamen om het leven.

Oorzaak? © afp. Naar de oorzaak van de crash blijft het voorlopig gissen, al benadrukte Sokolov gisteren wel dat een mogelijke terreuraanslag of vliegtuigkaping voorlopig geen belangrijke onderzoekspistes zijn omdat op de brokstukken noch op de slachtoffers sporen van explosieven zijn gevonden. De experten gaan eerder uit van een technisch defect of een stuurfout.