ETA-gevangenen eisen niet langer algemene amnestie

De ETA-gevangenen, gegroepeerd in het 'Collectief van Baskische Politieke Gevangenen' (EPPK), zien af van hun eis voor algemene amnestie. Dat meldt het collectief vandaag. Het idee achter die strategie is dat de gevangenen zo via de legale weg strafvermindering of vervroegde vrijlating kunnen aanvragen. Momenteel zitten nog een 350 leden van de Baskische onafhankelijkheidsbeweging in Spanje en Frankrijk achter tralies.