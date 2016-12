Nieuwe Zuid-Koreaanse splinterpartij wil Ban Ki-moon binnenhalen

Door: redactie

27/12/16 - 16u36 Bron: DPA

Officieel mag Ban Ki-moon, die tot het conservatieve kamp wordt gerekend, pas na het einde van zijn ambtstermijn als secretaris-generaal van de Verenigde Naties op 31 december kenbaar maken of hij zich bij de volgende presidentsverkiezing in Zuid-Korea kandidaat zal stellen. © epa.

De afscheidnemende VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon wordt in zijn geboorteland Zuid-Korea genoemd als een mogelijke presidentskandidaat. Een pas opgerichte splinterpartij wil Ban als nieuw lid binnenhalen. Het bondgenootschap werd opgericht door 29 parlementsleden, die uit ergernis over het politiek schandaal rond de voorlopig uit haar macht ontheven presidente Park Geun-hye uit de regeringspartij Saenuri waren gestapt. Die partij had 122 van de 300 zetels in het parlement.

"We hopen dat secretaris-generaal Ban Ki-moon zich wil aansluiten bij de Nieuwe Conservatieve Partij. Bij ons kan hij er zeker van zijn aan een eerlijke interne verkiezingsronde deel te nemen", verklaarde voormalig Saenuri-afgevaardigde Yoo Seong Min vandaag op de Koreaanse tv-zender SBS. Officieel mag Ban, die tot het conservatieve kamp wordt gerekend, pas na het einde van zijn ambtstermijn als secretaris-generaal van de Verenigde Naties op 31 december kenbaar maken of hij zich bij de volgende presidentsverkiezing in Zuid-Korea kandidaat zal stellen.



Volgens een gisteren gepubliceerde peiling van het Koreaanse instituut voor de Statistiek Realmeter zou 23,3 procent van alle bevraagden Ban tot de volgende president kiezen. Daarmee heeft hij een nipte voorsprong op Moon Jae-in, de populairste kandidaat van de linkse Minjoo-partij, die in de peiling op 23,1 procent uitkomt. Lees ook Zuid-Koreaans parlement stemt motie om presidente af te zetten

Zuid-Koreanen weer de straat op tegen Park

Partij vraagt Zuid-Koreaanse presidente af te treden in april