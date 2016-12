Zeven mensen in staat van beschuldiging gesteld voor alcoholvergiftiging Irkoetsk

Door: redactie

27/12/16 - 16u11 Bron: Belga

Irkoetsk. © thinkstock.

In Rusland zijn zeven personen in staat van beschuldiging gesteld voor de alcoholvergiftiging in de Siberische stad Irkoetsk. Dat berichten Russische media. Meer dan 70 inwoners van Irkoetsk lieten de afgelopen maand het leven nadat ze badolie met ethanol hadden gedronken, een goedkoop alternatief voor sterke dranken als vodka.

Volgens het etiket bevatte de badolie meer dan 90 procent ethanol, een drinkbare vorm van alcohol. Maar het goedje bestond eigenlijk voor een groot deel uit het dodelijke methanol. In totaal raakten 117 mensen vergiftigd, 71 van hen zijn intussen overleden.



De zeven beschuldigden moeten zich verantwoorden voor het "produceren, opslaan of verkopen van een product dat niet beantwoordt aan de veiligheidsvoorschriften".



De vergiftiging in Irkoetsk illustreert het verontrustende fenomeen van zelfgemaakte alcohol en huishoudelijke producten met alcohol, die in de voormalige Sovjetlanden worden gebruikt als goedkopere alternatieven voor de traditionele alcoholische dranken.



De officiële prijs van vodka is onbetaalbaar geworden voor miljoenen arme Russen vooral in de provincies, waar de levensstandaard erg laag is.