Trucker sprak met Amri terwijl hij op de vlucht was: "Hij vroeg de weg naar Lyon"

Een Roemeense truckchauffeur heeft naar eigen zeggen nog enkele woorden gewisseld met Anis Amri terwijl hij op de vlucht was. De terrorist, die op de kerstmarkt van Berlijn twaalf mensen vermoord heeft, vroeg hem de weg naar Lyon. Pas later besefte Alexandru Gindea (37) tegen wie hij gesproken had. "Mijn leven had op dat moment een drastische wending kunnen nemen", vertelt hij in de Spaanse krant 'El Mundo'.

Flashback naar 21 december: Gindea bevond zich om 22.45 uur aan een parkeerplaats langs de A20 tussen Limoges en Brive-La-Gaillarde. Een wagen stopte, de chauffeur stapte uit. "Ik zat in mijn vrachtwagen, hij kwam gedecideerd mijn richting uit. Na vijf minuten begon hij te rillen van de kou. Hij wilde weten hoe hij op de snelweg richting Lyon moest raken, die splitsing lag zo'n veertig kilometer verderop. Ik raadde hem aan de GPS of een gsm te gebruiken, maar die had hij niet bij."



"Ik was al lang blij dat hij geen dief was, ik ben al genoeg bestolen op de snelweg. Hij sprak heel slecht Frans, met een Italiaans accent. Bij het afscheid zei hij nog 'ciao'. Hij leek me een Maghrebijnse toerist, zeker geen terrorist of iemand die op de vlucht was. Hij zag er heel netjes uit, volgens mij moet hij van iemand in Frankrijk hulp gekregen hebben."



Welk nummer bellen?

Bij zijn volgende stop in Toulouse zag Gindea twee foto's van de terrorist op internet. Hij herkende meteen de man met wie hij enkele uren eerder een babbeltje geslagen had. "Ik wilde de politie zo snel mogelijk op de hoogte brengen, maar dat bleek allesbehalve evident. Er viel zogezegd 100.000 euro te verdienen met een gouden tip, maar nergens vond ik een telefoonnummer waar ik kon naar bellen. Met gerichte controles had hij nochtans direct opgepakt kunnen worden."



"Ik heb onder meer gezocht op 'Polizei Berlin', maar uiteindelijk besloot ik de 112 (het noodnummer in Europa; nvdr) te bellen. Mijn Frans is immers beter dan mijn Duits en de terrorist bevond zich op Frans grondgebied."



"Gedachten gingen naar Poolse trucker"

"Toen ik later vernam dat hij gedood was, gingen mijn gedachten naar de Poolse trucker die overvallen en neergestoken werd. Of ik denk dat mij dat ook kan overkomen? Natuurlijk, elke dag loop ik het risico. Een vermoeide trucker overmeesteren terwijl hij even een plasje aan het doen is, is even makkelijk als een vlieg doden."



Deze week wil de Duitse politie nog een verklaring van hem afnemen. Vanuit het station in Milaan is intussen een nieuw beeld van Amri opgedoken, twee uur vooraleer hij doodgeschoten zou worden.