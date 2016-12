Ex-pilote en Oekraïense heldin Nadia Savtsjenko richt oppositiepartij op

Door: redactie

De voormalige Oekraïense gevechtspilote Nadia Savtsjenko heeft haar eigen politieke oppositiepartij tegen president Petro Porosjenko opgericht. Savtsjenko groeide in Oekraïne uit tot een symbool van het verzet tegen Rusland, nadat ze twee jaar in een Russische cel doorbracht voor medeplichtigheid aan de moord op twee Russische journalisten in juni 2014, iets wat ze altijd met klem heeft ontkend.

"Het is tijd om het Oekraïnse volk en systeem te hervormen, en om échte verandering op gang te brengen", verklaarde Savtsjenko vandaag voor de Oekraïense media.



Savtsjenko wil met haar partij, de Beweging voor het Actieve Oekraïense Volk (RUNA), oppositie voeren tegen de pro-Europese regering in Kiev. Die regering staat meer en meer onder druk, omdat ze er niet in slaagt een vuist te maken tegen de corruptie in het land.



De 35-jarige Savtsjenko kreeg in 2014 in Rusland een gevangenisstraf van 22 jaar, voor haar betrokkenheid bij de moord op twee Russische televisiejournalisten in het opstandige oosten van Oekraïne. In mei van dit jaar liet Rusland de pilote vrij, in ruil voor twee Russen die in Oekraïne weren vastgehouden. Savtsjenko werd bij haar thuiskomt in Oekraïne als een heldin ontvangen. Sinds haar vrijlating zetelde ze in het Oekraïense parlement, voor de Vaderlandspartij van ex-premier Joelia Timosjenko.