Zeven jongeren aangehouden die dakloze wilden verbranden

27/12/16 - 16u10 Bron: ANP

Een vrouw stapt voorbij een dakloze in Berlijn. Illustratiefoto. © getty.

De politie in Berlijn heeft zeven jongemannen aangehouden op verdenking van het in brand steken van een dakloze in een station. De Berlijnse politie verspreidde gisteren foto's van de verdachten. Zes meldden zich 's avonds op verscheidene politiebureaus in de stad, een zevende is elders gearresteerd, zei een woordvoerster van de politie.