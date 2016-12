Zes Syriërs en Libiër opgepakt die dakloze wilden verbranden in Berlijn

Door: redactie

De politie heeft vandaag zeven mannen opgepakt die verdacht worden van de gruwelijke aanslag op kerstavond op een dakloze in de metro van Berlijn. Het gaat om zes Syriërs en een Libiër. Op bewakingsbeelden was te zien hoe de zeven de kleren van de slapende dakloze in brand staken. Het parket heeft een aanhoudingsbevel gevorderd.

De verdachten zijn tussen 15 en 21 jaar. Ze hadden zich volgens de politie in de loop van maandagavond aangegeven in verschillende politiekantoren. De zeven zouden allemaal als vluchteling geregistreerd staan. Ze zouden tussen 2014 en 2016 in Duitsland zijn aangekomen.



"We weten wie de hoofdverdachte is. Het gaat om een 21-jarige Syriër", verklaarde de vicewoordvoerder van de Berlijnse politie, Thomas Neuendorf, aan Die Welt. De jonge mannen zullen zich moeten verantwoorden voor poging tot moord. De meesten zouden al bekend zijn bij de ordediensten, bericht Bild.



Op bewakingsbeelden van het metrostation Schönleinstraße is te zien hoe ze de kleding van een slapende dakloze in brand steken. Het 37-jarige slachtoffer raakte dankzij het snelle ingrijpen van omstaanders uiteindelijk niet gewond.