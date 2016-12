1.320 standbeelden van Lenin in Oekraïne verwijderd

Door: redactie

27/12/16 - 15u40 Bron: DPA

© afp.

In de ex-Sovjetrepubliek Oekraïne zijn het voorbije jaar 1.320 standbeelden van Lenin, de oprichter van de Sovjet-Unie, verwijderd. Liefst 51.500 straten kregen nieuwe namen, die niet meer aan het communistische verleden herinneren. Dat deelde de staatsinstelling voor nationale herdenkingen vandaag in Kiev mee.

Parlement en regering zijn het eens om overblijfselen uit Sovjettijden en Russische relieken in Oekraine uit het straatbeeld te laten verdwijnen. Bepaalde beslissingen zijn echter omstreden, zoals de herbenaming van de miljoenenstad Dnipropetrovsk in Dnipro. In Kiev werd de belangrijke straat Moskovsky Prospekt vervangen door Bandera Prospekt. De nationalistische politicus Stepan Bandera (1909-59) wordt in West-Oekraïne door velen beschouwd als een nationale held van het verzet tegen de Sovjet-Unie op het eind van de Tweede Wereldoorlog, door andere Oekraïeners wordt hij gezien als een collaborateur met de nazi's.