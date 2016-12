Turkse rechtbank verbiedt verspreiden van informatie over moordenaar Russische ambassadeur

Door: redactie

Een Turkse rechtbank heeft een verbod opgelegd op de verspreiding van informatie over de moordenaar van de Russische ambassadeur in Ankara. Dat meldt het staatspersagentschap Anadolu. Andrej Karlov werd vorige week tijdens de inhuldiging van een fototentoonstelling in de Turkse hoofdstad neergeschoten door een 22-jarige Turkse politieagent.

De restrictie op de verspreiding van persoonlijke informatie over de dader geldt nog tot het onderzoek naar de moord is afgerond. Onder het embargo vallen onder meer foto's van de moordenaar en identiteitsgegevens over de dader, de getuigen en de slachtoffers.



Volgens de rechtbank zou dergelijke gevoelige informatie het onderzoek kunnen schaden en de nationale veiligheid in het gedrang kunnen brengen.



Het verbod van de rechter komt er nadat gisteren een lang interview met de zus van de dader was verschenen in de krant Hurriyet. De vrouw zei daarin dat haar broer was gebrainwasht tijdens zijn opleiding tot politieagent in een Turkse politieschool.



De Turkse autoriteiten leggen de verantwoordelijkheid voor de aanslag bij de Gülen-beweging van de in ballingschap levende prediker Fethullah Gülen, die in Turkije als een terrorist wordt beschouwd.