Dan toch geen vrouwelijke moslimpremier voor Roemenië

De Roemeense president Klaus Iohannis weigert om Sevil Shhaideh, een Tataarse moslima die door de sociaaldemocratische PSD naar voren werd geschoven als kandidaat-premier, te benoemen. Dat verklaarde hij vandaag in Boekarest. Het staathoofd vraagt de PSD en haar kleinere liberale coalitiepartner ALDE om een andere kandidaat voor te dragen.

De 52-jarige oud-minister van Ontwikkelingssamenwerking is goed bevriend met Liviu Dragnea, de leider van de PSD. Die partij haalde op 11 december met 45 procent van de stemmen een verpletterende verkiezingszege. Dragnea moest normaal zelf de nieuwe premier van Roemenië worden, maar president Iohannis stak daar een stokje voor omdat Dragnea dit jaar tot twee jaar cel met uitstel werd veroordeeld voor verkiezingsfraude. De PSD schoof daarop de relatief onbekende Shhaideh naar voren.



De Roemeense oppositie opperde de voorbije dagen dat Shhaideh als premier een soort marionet van de PSD-leider zou worden. Zij is zeer close met Dragnea. Hij was onder meer haar getuige toen ze voor de tweede keer in het huwelijk trad. Dragnea had gezegd dat de politieke verantwoordelijkheid in eerste instantie bij hem zou komen te liggen als Shhaideh tot eerste minister zou worden aangewezen.



De Roemeense politieke elite staat erom bekend erg corrupt te zijn. President Iohannis, die tot de conservatieve liberale partij behoort, wordt gezien als een van de weinigen in de Roemeense politiek die corruptie actief wil tegengaan.



Zijn beslissing kan een politieke crisis teweegbrengen in het Oost-Europese land: de sociaaldemocraten hebben al aangekondigd dat ze niet akkoord gaan met de beslissing van het staatshoofd.