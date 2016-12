Duitsland zet humanitaire hulpactie op voor Aleppo

Door: redactie

27/12/16 - 13u59 Bron: Tagesschau.de

Kinderen spelen in het puin in Aleppo. © reuters.

Met een grootschalige humanitaire operatie gaat Duitsland de noodlijdende burgerbevolking van de Syrische stad Aleppo helpen. Duitsland trekt 15 miljoen euro uit om de medische hulpverlening in de stad te verbeteren, zo heeft minister van Ontwikkelingssamenwerking Gerd Müller (CDU) aangekondigd. De komende 30 maanden zal Duitsland het loon van ongeveer duizend artsen, verpleegkundigen en traumapsychologen in Aleppo betalen. Ook worden 200 Syriërs opgeleid tot hulpverlener.

"Nadat de internationale gemeenschap de moordende bombardementen hulpeloos heeft aangekeken, moet ze nu een grootschalige humanitaire hulpoperatie voor de mensen in Aleppo opzetten", zei Müller.



Hij roept de internationale gemeenschap op de Syriërs gecoördineerd te helpen. Naast levensmiddelen is er ook behoefte aan artsen en medicijnen. "Duizenden gewonden, waaronder veel kinderen, moeten verzorgd worden, anders zullen deze winter niet overleven", weet Müller.



Aleppo lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur door een offensief van de Syrische regering, daarbij ondersteund door Russische en Iraanse militairen, om de stad volledig te heroveren. Vooral in het oosten van Aleppo, dat in handen was van rebellen, is veel gevochten.



Inmiddels heeft een groot gedeelte van de inwoners Oost-Aleppo verlaten. Zij zijn naar veiliger gebied gebracht.