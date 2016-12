Kapelaan onthult waar de meeste mensen over praten net voor ze sterven

Koen Van De Sype

Waar zijn mensen die op sterven liggen mee bezig? Kerry Egan (39) uit het Amerikaanse South Carolina weet het als geen ander. De vrouw is kapelaan en bezoekt al 15 jaar mensen die op sterven liggen. En die blijken het maar over één ding te hebben. En dat is niet God, religie of de zin van het leven.

Kerry Egan. © Facebook. Egan gaat al sinds ze een twintiger is langs bij stervende mensen, zowel thuis, in het rusthuis als in het ziekenhuis. Omdat ze zo vaak de vraag kreeg waar die mensen mee bezig zijn in hun laatste momenten, besloot ze er een boek over te schrijven. En dat doet een verrassende onthulling.



Laatste adem

Want in tegenstelling tot wat de meesten denken, hebben stervende mensen het niet over bidden, de zin van het leven of God. Waar ze bijna allemaal over praten, is hun familie. "Over de liefde die ze kregen en gaven. Of de affectie die ze níét kregen of gaven. De liefde die ze achterhielden of misschien zelfs nooit voelden voor mensen die ze onvoorwaardelijk graag hadden moet zien", zegt Egan. "En soms, als ze echt hun laatste adem aan het uitblazen zijn, roepen ze om hun moeder of vader." Lees ook 64 jaar getrouwd, nu hand in hand gestorven: "Zijn hart is letterlijk gebroken"

En dat is volgens de kapelaan waar het echt om gaat. "We vinden geen betekenis in hoogdravende theorieën over spiritualiteit, maar wel in ons gezin en onze vrienden."



En daarvan zag ze al mooie voorbeelden. "Een echtgenoot die zachtjes het gezicht van zijn verzwakte vrouw dept met een koele doek, terwijl hij de achterkant van haar kale hoofd zachtjes in zijn hand neemt om ook bij haar nek te kunnen. Een dochter die haar moeder pudding geeft, een vrouw die haar al jaren niet meer herkent. Of een vrouw die het kussen onder het hoofd van haar pas overleden man schikt, terwijl de begrafenisondernemer hem op een draagberrie legt", vertelt ze.