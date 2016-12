Shoppen in Amerika de dag na Kerstmis: geen goed idee

Koen Van De Sype

27/12/16 - 08u34 Bron: nbs news

video Het was gisteren Boxing Day en dat betekent dat de Amerikanen ongewenste cadeautjes die ze met Kerstmis kregen, terug naar de winkel mogen brengen. Dat ging niet zonder slag of stoot. In een hele reeks shopping centra gingen bezoekers met elkaar op de vuist.

Een bezoeker van het Shoppes at Buckland Hills in Manchester, Connecticut filmde hoe een tiental jongeren ruzie kreeg, waarna op verschillende andere plaatsen in het shopping centrum gevechten uitbraken. Een agent raakte daarbij gewond en verscheidene bezoekers werden opgepakt. Ook in het Town Center in Aurora, Colorado braken gevechten uit en werden de klanten zelfs geëvacueerd. De politie had er de handen vol, maar zegt dat er niemand gewond raakte.

In Beachwood, Ohio ging een winkelcentrum dicht nadat groepen jongeren met elkaar op de vuist gingen, meldt de plaatselijke politie. "De onregelmatigheden zouden op sociale media in gang zijn gezet", klinkt het in een mededeling. Hetzelfde was het geval in Fayetteville, North Carolina en East Garden City in New York. Op geen van beide plaatsen vielen gewonden.



Schoten

Er werden zelfs melding gemaakt van schoten in Chattanooga, Tennessee en Elizabeth, New Jersey. In het eerste geval bleek het uiteindelijk om vuurwerk te gaan dat de aandacht moest afleiden van een winkeldiefstal. Er vielen verscheidene gewonden in de daarop volgende paniek. In Elizabeth werd volgens burgemeester Chris Bollowage 'geweer' geroepen, met massahysterie tot gevolg. Politie in gevechtsuitrusting stormde het winkelcentrum binnen. Tussen de 8 en 10 bezoekers raakten gewond in de daarop volgende chaos.