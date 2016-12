Sabrina (21) werd op school gepest omdat ze "mollig" was. Nu geeft ze iedereen het nakijken

Koen Van De Sype

27/12/16 - 07u46 Bron: Coventry Telegraph, Mirror

Niemand die het gedacht zal hebben toen ze nog op school zat, maar Sabrina Pal (21) heeft net haar allereerste nationale modellenwedstrijd gewonnen in Groot-Brittannië. De jonge vrouw die jarenlang genadeloos werd gepest omdat ze "mollig" was, viel zes maten af op een bijzondere manier.

Ze leerde namelijk Thaiboxen, een eeuwenoude gevechtssport die erg populair is in Thailand. "Ik was erg mollig toen ik naar school ging in Bedworth", vertelt ze. "Mijn ouders scheidden en ik begon te eten om me beter te voelen. Vanaf mijn achtste werd ik gepest. En ik voelde me daardoor nóg slechter."



Sport

Haar vader raadde haar op haar 15de aan om een sport te proberen en ze ging op zoek op het internet. Enkele weken later veranderde ze van een meisje dat altijd op haar kamer op haar computer zat te spelen na school in een sportieve jonge vrouw. En ze keek nooit meer terug.