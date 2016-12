Aandoenlijk kerstfilmpje toont de reactie van zusjes die een beer krijgen met de stem van hun gestorven opa

Door: redactie

video Sommige cadeautjes betekenen zo ontzettend veel. Dat moet je deze twee kleine zusjes niet vertellen. Op kerstavond kregen ze van hun tante Andrea een kerstgeschenk dat ze altijd zullen koesteren: een teddybeer met een opname van de stem van hun overleden opa. De prachtige emotionele reactie van de meisjes gaat de wereld rond.

Vorig jaar moest de familie uit Oklahoma onverwacht een mokerslag verwerken, toen ze hun lieve opa op tragische wijze verloren. Opa Florencio Jimenez stierf nadat hij een hartaanval kreeg tijdens een overval in een carwash. En dan is daar de eerste kerst zonder opa. "We zijn het zo gewoon om hem erbij te hebben", vertelt Jennifer Ramos (16) aan BuzzFeed News. Zij is de grote zus van de meisjes Mariana en Sarahy en deelde het filmpje op Twitter. "Het is heel triest dat hij er nu niet meer is."



Maar tante Andrea had speciaal voor kerst een heel speciale verrassing in petto, om de pijn een beetje te verzachten. Ze liet speciale teddyberen maken voor de jongste meisjes met een audioboodschap van hun opa. De beertjes bevatten een boodschap geknipt uit een videoclip die de zusjes met hun opa hadden gefilmd voor zijn dood. Elke boodschap heeft een kleine 'inside joke'. Mariana, die als eerste haar beer uitpakte, was zo overweldigd dat ze in tranen uitbarstte, en knuffelde haar beer alsof het haar opa was.



De mooie video van hun reactie doet nu wereldwijd traantjes vloeien.