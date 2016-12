Zelfgestookte alcohol eist 24 doden tijdens kerstviering in Pakistan

Door: redactie

27/12/16 - 09u24 Bron: Belga

Mensen rouwen bij een overleden familielid in Toba Tek Singh. © ap.

Vierentwintig burgers, het merendeel christenen die Kerstmis vierden, zijn in het centrum van Pakistan overleden na het drinken van zelfgestookte alcohol. Dat zegt de politie.

Het drama voltrok zich op kerstavond in de christelijke wijk van Toba Tek Singh, een stad op 300 kilometer van hoofdstad Islamabad.



"Volgens onze laatste informatie zijn 24 personen, 22 christenen en 2 moslims, om het leven gekomen door een giftige drank die inwoners op kerstavond hadden gedestilleerd", zei een verantwoordelijke van de lokale politie, Imran Atif. Minstens een zestigtal anderen raakte ook vergiftigd.



De verkoop van alcohol is verboden in Pakistan, waar vooral moslims wonen. Maar christenen en buitenlanders die geen moslim zijn, kunnen een uitzondering krijgen, al zijn de prijzen voor alcohol hoog. Veel burgers destilleren daarom zelf alcohol en drinken giftige dranken, wat geregeld tot ongevallen leidt.