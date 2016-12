Zwarte doos Russisch vliegtuig gevonden

Door: redactie

Duikers hebben in de Zwarte Zee een van de zwarte dozen gevonden van het Russische militaire vliegtuig dat zondag crashte in de omgeving van Sochi. Dat meldt het Russische persagentschap TASS op basis van een bron binnen de ordediensten.

"Twee andere zwarte dozen bevonden zich in de staart van het vliegtuig. Die werden nog niet gevonden", zegt de bron. Het is nog niet duidelijk in welke toestand de gevonden zwarte doos, die binnenkort uit het water zal worden gehaald, verkeert.

Reddingsteams vonden ook nog twee lichamen gevonden en beschadigde delen van het Russische militaire vliegtuig. Naast delen van de romp en de staart van het vliegtuig, zijn er volgens het Russische ministerie van Defensie nu 13 lichamen gevonden.



De Tupolev Tu-154 stortte zondagmorgen kort na het opstijgen in Sotsji neer in de Zwarte Zee. De meeste inzittenden waren leden van het bekende Russische Alexandrov Ensemble, dat op weg was naar de troepen in Syrië om hen te entertainen.



Volgens de Russische Federale Veiligheidsdienst FSB was het vliegtuig niet het doelwit van een aanslag. Er wordt eerder gedacht aan een technisch probleem of een fout van de piloot.