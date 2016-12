"Francia wilde hem geen seks geven": Tinder-afspraakje loopt dramatisch af

Sven Van Malderen

26/12/16 - 21u13 Bron: Daily Mail

Een Tinder-afspraakje met dramatische afloop in het Mexicaanse León: kort nadat de familie van Francia Ruth Ibarra haar als vermist opgegeven had, ontdekte de politie in een appartement haar menselijke botten in een vuilniszak. Op het balkon lagen ook nog flessen zoutzuur en een ontstoppingsmiddel. Emmanuel Delani Valdez Bocanegra wordt er nu van beschuldigd haar lichaam opgelost te hebben omdat ze weigerde seks te hebben met hem.

Zes kilo, meer bleef er van haar lichaam niet meer over. Via DNA kon nog wel vastgesteld worden dat de stoffelijke resten van Francia waren. Haar kleren werden teruggevonden in een vuilzak in het appartement.



De twee hadden elkaar leren kennen via Tinder en ook een paar keer afgesproken. Op 3 december verdween Francia echter van de radar. Ze had die dag naar de bioscoop moeten gaan met een vriendin, maar kwam niet opdagen.



Haar vrienden aan de universiteit van Guanajuato onderzochten haar activiteiten op sociale media en ontdekten zo dat ze een afspraakje had met Boncanegra. Ze had hem nooit voorgesteld aan hen en hij deed er blijkbaar ook alles aan om contact met haar vrienden en familie te vermijden. De politie wist de vermoedelijke dader uiteindelijk in Mexico City in de boeien te slaan.