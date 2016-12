Door: redactie

26/12/16 - 20u12 Bron: vtmnieuws.be

video

Niet alleen de oorlog zorgt in Syrië voor ellende, ze beleven daar ook nog eens de strengste winter in jaren. En dat is het laatste wat mensen op de vlucht voor de oorlog nodig hadden. In het westen van het land is zo veel sneeuw gevallen dat tentenkampen deels onbewoonbaar zijn geworden.