Vliegtuig met Braziliaans voetbalteam crashte door tekort aan brandstof

Door: redactie

26/12/16 - 21u16 Bron: AFP

Van de 77 inzittenden overleefden slechts zes mensen de crash. © reuters.

De vliegtuigcrash vorige maand in Colombia, die 71 doden eiste onder wie bijna alle voetballers van de Braziliaanse club Chapecoense, is te wijten aan menselijke fouten. Het vliegtuig stortte neer door gebrek aan brandstof, zo concludeert de Colombiaanse luchtvaartautoriteit in een eerste onderzoek.