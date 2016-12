Kerst in Chicago: twaalf doden bij schietpartijen

Door: redactie

26/12/16

In de Amerikaanse metropool Chicago zijn tijdens het kerstweekeinde twaalf mensen bij schietpartijen gedood; 33 anderen werden verwond. Dat melden de krant Chicago Tribune en de zender ABC vandaag.

Op kerstdag zelf vielen zeven doden in de "hoofdstad van de misdaad". Tegenover vorig jaar is dat een verdubbeling van het aantal kerstdoden. Tussen de diverse schietpartijen was geen verband, aldus de politie van Chicago.



De "stad van Al Capone" kampt al langer met een zwaar misdaadprobleem. Met nog enkele dagen te gaan, staat de teller in Chicago op 750 doden door geweld.