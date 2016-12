Turkse man opgesloten omdat hij zou weigeren thee te schenken aan Erdogan

Door: redactie

26/12/16 - 18u33 Bron: AFP

© reuters.

De Turkse autoriteiten hebben de eetzaalverantwoordelijke van de oppositiekrant Cumhuriyet opgepakt. De man werd opgesloten wegens het beledigen van het staatshoofd, nadat hij had aangegeven dat hij geen thee zou uitschenken aan president Recep Tayyip Erdogan, zo heeft het blad maandag meegedeeld.

Senol Buran werd gisteravond in voorhechtenis geplaatst, zo schrijft Cumhuriyet. De man wordt ervan verdacht president Erdogan te hebben beledigd. Hij zou hebben verklaard dat hij geen thee zou willen uitschenken aan Erdogan, indien de president ooit het weinig waarschijnlijke idee zou opvatten om een bezoek aan de redactie te brengen.



Zijn uitlating ging niet onopgemerkt voorbij. Volgens de krant werd er aangifte gedaan door een agent die instond voor de beveiliging van het redactielokaal.



De verdachte heeft tijdens zijn ondervraging toegegeven dat hij de uitspraak heeft gedaan, maar hij ontkent dat hij daarmee de president heeft beledigd.



Sinds Erdogan in augustus 2014 tot president verkozen werd, zijn al bijna tweeduizend gerechtelijke procedures opgestart wegens beledigen van het staatshoofd. Zowel journalisten, artiesten als particulieren werden in verdenking gesteld. Zij riskeren een celstraf van maximaal vier jaar.