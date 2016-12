Verdachte (19) van onthoofding opgepakt na overval in Bordeaux

Door: redactie

26/12/16 - 18u18 Bron: AFP

© afp.

In het Franse Bordeaux is vandaag een 19-jarige jongen opgepakt na een overval op een fastfoodrestaurant. Vermoed wordt dat het om dezelfde tiener gaat die al sinds vorige donderdag wordt gezocht in de zaak van een onthoofde vijftiger in Clamart, in de regio Île-de-France. De jongen woonde in bij zijn 57-jarige huurbaas en diens vrouw, maar toen het onthoofde lichaam van de man donderdag werd ontdekt, bleek de tiener spoorloos verdwenen.