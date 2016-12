Twee terroristes omgebracht bij poging tot zelfmoordaanslag op markt in Nigeria

Door: redactie

26/12/16 - 17u23 Bron: DPA

Twee vrouwelijke zelfmoordterroristen zijn om het leven gebracht bij een poging om een veemarkt in het noordoosten van Nigeria aan te vallen. Een van de aanvallers had vandaag in de stad Maiduguri haar explosieven tot ontploffing gebracht, een tweede vrouw werd daarna in de menigte gedood. Volgens de politie raakte daarnaast nog één andere persoon gewond.